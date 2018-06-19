Microsoft Yenilikçi Eğitim Sunan Flipgrid'i Satın Aldı

Gelişen teknoloji sayesinde artık öğrenme şekilleri de değişti. İnsanlar eğitim olarak sadece sözel ve matematiksel bilgi değil çok daha fazlasını öğrenmek istiyorlar. Bu yüzden eğitimin sadece okullarda kalmamasına çok dikkat ediliyor. Eğitimi yaymak için faaliyetlerine başlayan ve her alanda eğitim vermeyi amaçlayan Flipgrid şirketi, videolu ve modern eğitim anlayışıyla bir süredir öğrencilerine başarıyla hizmet veriyor. Bu başarıyı gören Microsoft bu projeyi de kaçırmadı ve bünyesine katmak için çalışmalara başladı.

Microsoft Flipgrid'i satın aldı!

Microsoft kısa süren çalışmalarının sonucunda eğitim platformu Flipgrid'i bünyesine katmayı başardı. Bu satın alma işleminden sonra dev şirket yeni yatırımı için ilk hedeflerini belirledi. Microsoft ilk olarak yaklaşık 180 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcısı olan Flipgrid'i ücretsiz olarak okullara dağıtacak. Bu dağıtımla birlikte Flipgrid’in mobil uygulamaları ve diğer ücretsiz servisleri sayesinde tüm öğrencilerin yenilikçi eğitim anlayışından faydalanması sağlanacak.

Satın alma işleminden sonra Office 365 başta olmak üzere Microsoft'un tüm eğitim platformları Flipgrid için güncellenecek ve öğrencilere ulaştırılması sağlanacak. Microsoft Flipgrip sayesinde milyonlarca yeni öğrenciye ulaşmayı ve eğitim vermeyi hedefliyor.