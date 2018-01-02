Microsoft Yine Firefox ve Chrome'u Hedef Aldı

Microsoft, 2017’nin son anlarında yayınladığı videoyla kendi geliştirdiği Microsoft Edge’in batarya performansını Mozilla Firefox ve Google Chrome ile karşılaştırdı. Sonuç beklendiği gibi Edge’in üstünlüğüyle tamamlandı.

Windows 10 ile birlikte yayınlanan Microsoft Edge, yılların eskitemediği Internet Expolorer’dan sonra ünlü yazılım şirketinin internet tarayıcısı konusundaki son girişimi olmuştu. Çeşitli sosyal medya sitelerinde Internet Explorer’ın yavaşlığı sebebiyle dalga konusu olmaya başlamasının ardından isim değişikliğine giderek Edge’e geçen şirket, yeni tarayıcısının hızını yayınladığı karşılaştırma videolarıyla göstermeye başlamıştı. Artık Microsoft’un hobisi haline gelen karşılaştırma videolarının sonuncusu ise 2017’nin bitimine çok az süre kalmışken yayınlandı.

Windows 10 için yayınlanan yeni güncelleme Windows 10 Fall Creators Update (version 1709) ile birlikte Microsoft Edge’de de kimi değişiklikler yapacağını daha önce açıklayan Microsoft, güncellemenin çıkmasının ardından karşılaştırma videosu çekme fırsatını kaçırmadı. Yine Microsoft tarafından üretilen Surface Books kullanılarak hazırlanan videoda, üç farklı tarayıcı kullanılarak HD videolar açıldı ve hangi bilgisayarın daha önce kapanacağı test edildi.

Yaklaşık 16 saat süren testte Mozilla Firefox en erken pes eden tarayıcı oldu. Sadece 9 saat 52 dakika dayanabilen tarayıcıyı 13 saatlik performansıyla Google Chrome izledi. Testin kazananıysa 16 saatlik batarya süresi sunan Edge oldu. Yapılan testle birlikte Edge’in Firefox’tan yüzde 69, Chrome’dan ise yüzde 19 daha iyi batarya süresi sunduğu söylenirken, Microsoft bütün Windows 10 kullanıcılarını Edge kullanmaya davet etti.