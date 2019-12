Microsoft Your Phone'a "Bilgisayardan Arama Yapma" Özelliği Geldi

Microsoft’un bilgisayar üzerinden telefonu yönetmeye izin veren uygulaması Your Phone güncellendi. Windows 10 kullanıcıları artık telefonlarına gelen aramaları bilgisayardan cevaplayabilecek ve arama yapabilecek.

Kullanıcıların iş akışınızı bozmadan telefonlarında yaptıkları hemen her şeyi bilgisayardan yapabilmelerini sağlayan Your iPhone (Telefonunuz) uygulaması önemli bir güncelleme aldı. Telefon bildirimlerini bilgisayardan alma ve yönetme, kısa mesajları yanıtlama, Android telefondaki son fotoğraflara anında erişme özelliklerine arama eklendi. Windows Insider Twitter hesabı üzerinden YourPhone uygulamasına Arama özelliğinin getirildiği duyuruldu. Daha doğrusu Insider programına katılan kullanıcıların aylardır test ettiği özellik herkesin kullanımına açıldı. Yeni özellik, Windows 10 PC üzerinden arama yapmanızı ve gelen aramaları yanıtlamanızı sağlıyor. Arama geçmişini görmek de mümkün.

Thank you #WindowsInsiders for your feedback over the last couple of months. Today, we're pleased to announce the general availability of the #YourPhone app Calls feature, which allows you to receive and make phone calls on your PC: https://t.co/m47kLcXgbS pic.twitter.com/4GuIOXjR71