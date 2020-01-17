Microsoft Yüklenemeyen Güvenlik Güncellemesi Yayınladı: Kullanıcılar Tehdit Altında!

Söz konusu şey hataları çözmek olunca Microsoft yeni bir başarısızlığa imza attı. Geçtiğimiz günlerde Windows 10 için yayınlanan yeni hata güncellemesi yüklenemiyor.

Evet, biraz ironik.

Kullanıcılar Risk Altında

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından keşfedilen yeni bir yazılım hatası Windows CryptoAPI (Crypt32.dll) üzerinde doğrudan bir etki yaratıyor ve kötü amaçlı yazılım yüklemek için sahte güvenlik sertifikası kullanıma imkan sunuyor. Uzmanlar bu güvenlik açığının ağlara saldırmak için kullanılabileceğini de belirtti.

Bu durumun ardından harekete geçen Microsoft elini çabuk tuttu ve söz konusu sorun için bir düzeltme güncellemesi yayınladı. NSA, bu güncelleme hakkında bir açıklama yaparak yüklemenin "kesinlikle önerildiğini" vurguladı. Yayınlanan güncellemenin ardından Reddit, kullanıcılardan gelen şikayetlerle dolup taştı. Pek çok kişi yayınlanan güncellemeyi cihazına indiremediğini ve bununla ilgili hatalar aldıklarını belirtti.

Kullanıcıların düzeltme güncellemesini yükleyememesi, potansiyel olarak savunmasız kaldıkları anlamına gelir.

Windows CryptoAPI

NSA tarafından da açıklandığı gibi söz konusu açık büyük sorunlara yol açabilir ve bu nedenle onu düzelten yamayı yüklemek oldukça önemli. Buna ek olarak bazı kullanıcıların bunu yapamayacağını bilmek ise şu aşamada oldukça endişe verici. Çünkü açığa sahip bilgisayarlar, ağlar açısından da bir tehdite yol açıyor.

Windows 10 ile ilgili sinir bozucu sorunlar sık sık ortaya çıkıyor olsa da bu seferki kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini riske atmasıyla dikkatleri çekiyor.

Yine de yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Güncellemeyi kendiniz yükleyebilirsiniz. Bunun için hemen buraya tıklayarak Microsoft Update Kataloğu sayfasına gidin ve internet sitesindeki arama çubuğuna "KB4528760" yazın. Bunun ardından bilgisayarınız için uygun sürümü bularak yanındaki indir düğmesine basın.