Microsoft'un ZeniMax Media Satın Alımı Tamamlandı: Şimdi Ne Olacak?

Amerika menşeli yazılım devi sonunda muradına erdi. Bugün yapılan açıklama ile Microsoft'un ZeniMax Media satın alımı tamamlandı. Peki bu satın alım sonrası nasıl şekillenecek? Neler beklemek gerekiyor? Detayları haberimizde.

Geçtiğimiz senenin oyun sektöründeki belki de en bomba olaylarından bir tanesi, hiç şüphesiz ki Microsoft’un ZeniMax Media şirketini 7.5 milyar dolar ödeyerek satın almasıydı. Bu satın alım sonucunda, sektörün köklü isimlerinden Bethesda ve bünyesindeki id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios olmak üzere iki bin üç yüz çalışanı ile dokuz stüdyoyu doğrudan Amerika menşeli yazılım devinin bünyesine katılması anlamına geliyordu.

Tabii ki Microsoft, ZeniMax Media şirketine “Aldım, gitti.” diyerek sahip olamayacağını biliyorduk. Öyle ki, bu yolda aşılması gereken iki büyük engel duruyordu. Biri Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iken diğeri ise Avrupa Komisyonu idi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve dün itibarıyla da Avrupa Komisyonu, "Komisyon, birleşik kuruluşun üst pazardaki sınırlı pazar konumu ve video oyunlarının dağıtımında güçlü alt pazardaki rakiplerin varlığı göz önüne alındığında, önerilen satın almanın hiçbir rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı." açıklamasında bulunarak Microsoft şirketinin satın alımı tamamlayabileceği onayını verdiler. Haliyle artık yolun üzerinden hiçbir engel kalmadı.

ZeniMax Media Artık Microsoft'un Oldu

Bugün ise Microsoft, ZeniMax Media şirketinin satın alım işleminin tamamlandığını resmen duyurdu. Peki bundan sonrasında ne olacak? İlk olarak, Amerika menşeli şirketin Xbox Game Studios çatısı altında artık toplamda yirmi üç stüdyoya sahip olduğunu söyleyelim. Xbox patronu Phil Spencer tarafından söylenene göre, Bethesda oyunları Xbox konsolları ve PC ve bununla bağlantılı olarak da Xbox Game Pass servisinde daha iyi bir deneyim sunacak iken, ileride çıkacak bazı oyunlar da bu platformlara özel kalacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru gerçekleştirilen satın alım öncesinde, Bethesda Deathloop ve GhostWire: Tokyo oyunları için Sony ile anlaşmış ve her iki oyunun da öncelikli olarak PlayStation 5 için satışa sunulacağını öğrenmiştik. Microsoft bu anlaşmaya hiçbir şekilde karışmayacağını ve herhangi bir değişim olmadan devam edileceğini belirtti.

Son olarak, bu hafta içinde yapılacak olan yeni duyuru ile Xbox Game Pass için gelecek yeni Bethesda oyunları duyurulacak iken, halihazırda duyurulmuş olan The Elder Scrolls VI ve Starfield, dahil ileride çıkacak olan oyunlar da ilk günden servis abonelerinin beğenisine sunulacak. Bunların yanı sıra, 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanacak olan video ile Microsoft’un ZeniMax Media kapsamındaki planlarını ve hangi oyunun ne zaman Xbox Game Pass servisine geleceği açıklanacak. Ne var ki yeni bir oyun duyurusu beklenmiyor.

Peki ya siz Microsoft'un ZeniMax Media şirketini satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.