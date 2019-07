Middle-Earth: Shadow of War, Dead Rising 4 ve Dahası Xbox Game Pass'e Geldi

Microsoft aylık olarak Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay E3 2019 fuarı öncesinde ücretli abonelik servisi PC platformunda da faaliyete geçmişti. Haliyle seçili oyunlar artık hem Xbox One hem de PC kullanıcıları için eklenecek.

Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile Temmuz ayında verilecek olan oyunlar Middle-Earth: Shadow of War, My Time at Portia, Undertale, Blazing Chrome, Dead Rising 4, LEGO City Undercover, Timespinner ve Unavowed olacak.

Middle-Earth: Shadow of War (4 Temmuz 2019) - PC ve Xbox One

Middle-Earth: Shadow of War, The Hobbit ve The Lord of the Rings arasındaki olayları anlatan Middle-Earth: Shadow of Mordor oyununun devamı niteliğinde geliştirilmişti. İlk oyunun hikayesine göre Black Gate of Mordor'un güvenliğinden sorumlu olan Talion'un ailesi Sauron orduları tarafından öldürülüyor. Ancak ana karakterimiz hayalet vari beceriler ile diriliyor ve intikam almak için Mordor'a gidiyor. Talion kendisini diriltenin esasında Celebrimbor olduğunu da sonradan keşfediyor. Middle-Earth: Shadow of War ise Talion ve Celebrimbor ikilisinin Sauron ile mücadele edebilmek için bir ordu oluşturmak amacıyla yeni bir Güç Yüzüğü yarattıkları hikayeye kaldığı yerden devam ediyor.

My Time at Portia (4 Temmuz 2019) - PC ve Xbox One

Pathea Games tarafından geliştirilmiş ve Team 17 tarafından da yayınlanmakta olan My Time at Portia, medeniyetin yok oluşundan sonraki bir zamanda geçiyor. Az sayıdaki insanlar yer altından çıkıyorlar ve toplumu yeniden oluşturmaya başlıyorlar. Biz ise toplumun yararına olması için etrafa saçılmış olan kalıntıları kullanarak eşya üreterek, teçhizatları geliştirerek, atölyemizi genişleterek ve Portia vatandaşlarının verdiği görevleri yerine getirerek büyümeye ve rakiplerimiz karşısında en iyi müteahhit olmaya çalışacağız.

Undertale (4 Temmuz 2019) - PC

Bağımsız geliştirici Toby Fox tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Undertale oyununda, Underground isimli geniş ve ıssız bölgeye düşen bir çocuğu yönetiyoruz. Bu bölge dünya yüzeyinin altında ve büyülü bariyerler ile bölümlere ayrılmış durumda. Yüzeye geri dönmek için uğraş vereceğimiz senaryo boyunca çeşitli canavarlar ile karşılaşacağız. Onları öldürüp öldürmemek ise tamamıyla bize kalmış ve buna bağlı olarak diyaloglar, karakterler ve hikayenin gidişatı da bu seçimlere göre değişim gösterecek.

Blazing Chrome (11 Temmuz 2019) - PC ve Xbox One

JoyMasher tarafından geliştirilmiş ve The Arcade Crew tarafından yayınlanacak olan Blazing Chrome, çıktığı gibi Xbox Game Pass servisine gelecek. Oynanışı itibarıyla Contra ve Metal Slug gibi serilere bir kardeş olarak görülebilecek oyunun konusu, makinelerin egemen olduğu bir dünyada geçiyor. İnsanlığın nesli tükenmek üzereyken bize düşen ise elimizden geleni ardımıza koymayarak insanlığın kaderini değiştirmek olacak.

Dead Rising 4 (11 Temmuz 2019) - PC ve Xbox One

Serinin önceki oyunları gibi yine Capcom tarafından geliştirilmiş olan Dead Rising 4 oyununda tanıdık isim Frank West geri dönüyor. İlk oyunun on altı yıl sonrasındaki bir zamanda geçen bu oyun, aynı zamanda tam anlamıyla olmasa bile bir sil baştan yapım olarak da görülebilir. Eskiden gazeteci ama artık bir kolej profesörü olarak çalışan West olarak Willamette kasabasına geri dönüyor ve yeni zombi salgınının kaynağını araştırmaya başlıyoruz.

LEGO City Undercover (11 Temmuz 2019) - Xbox One

Traveller's Tales tarafından geliştirilmiş ve TT Games tarafından da yayınlanmakta olan LEGO City Undercover oyununda, polis memuru olan Chase McCain rolünde olacağız. Hapishaneden yeni kaçmış olan Rex Fury'i yakalayıp adalete teslim ederek şehri etkisi altına alan suç dalgasını sona erdirmeye çalışacağız. Ayrıca oyunda arkadaşınızla yirmi farklı bölgede araba hırsızlarının peşine düşebileceğiniz bir kooperatif modu da bulunuyor.

Timespinner (11 Temmuz 2019) - PC

Timespinner, Lunar Ray Games tarafından geliştirilmiş ve Chucklefish tarafından yayınlanmakta olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Senaryo boyunca Lunais isimli bir karakteri yöneteceğiz. Konuya göre, Lunais ailesinin gözleri önünde öldürülmesi ve eski Timespinner cihazının da yok edilmesi sonucunda kendisini bilinmeyen bir dünyada buluyor. Şeytani Lachiem İmparatorluğu'ndan intikam alma yemini eden karakterimizin tek çıkış yolu ise sahibi olduğu zamanı kontrol edebilme gücü olacak.

Unavowed (11 Temmuz 2019) - PC

Eğer Broken Sword tarzı oynanışa sahip olan oyunları seviyorsanız, Unavowed kesinlikle hoşunuza gidecektir. Wadjet Eye Games tarafından geliştirilen ve yayınlanmakta olan Unavowed, 2B görsellik ile genellikle modern macera oyunlarında bulunan etkileşim sistemini anımsatan oynanışı bizlere sunan keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Konuya göre meydana gelen bir dizi doğaüstü olayı araştıran ve bu bağlamda da paranormal olayları araştıran bir grup ile iş birliği yapan karakteri yöneteceğiz. Senaryo boyunca da bu gizemli olayları çözebilmek için çeşitli mekanlardaki araştırma görevlerini yerine getirmeniz ve karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözmeniz gerekecek.