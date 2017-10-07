  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Middle-earth: Shadow of War İçin 100 GB İndirmeye Hazır Olun

Middle-earth: Shadow of War İçin 100 GB İndirmeye Hazır Olun

Middle-earth: Shadow of War dosya boyutu
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
YORUM YAZ

Yakın zaman sonra piyasaya sürülecek Monolith Productions’ın yeni oyunu Middle-earth: Shadow of War’un indirme boyutunun Steam üzerinde 97.7GB, Playstation 4 Pro’da ise 63.93GB olduğu ortaya çıktı.  

Monolith, geliştirdiği Orta Dünya temalı MOBA oyununun başarısız olmasının ardından beklenmedik şekilde Middle-earth: Shadow of Mordor isimli bir başka oyunla daha karşımıza çıkmıştı. 2014 yılında yayınlanan oyun, barındırdığı benzersiz mekanikler ve başarılı oynanışıyla beğeni toplamış, aldığı yüksek puanlarla kendine hayran bırakmıştı.

İlk oyunda Orta Dünya hikayesinin kıyısından köşesinden geçen Monolith Productions, E3 sırasında duyurduğu Shadow of War ile birlikte bizleri hikâyenin derinliklerine götüreceğinin sinyallerini verirken, ilk oyundaki başarılı mekanikleri koruyacağını da söylemişti.

İyi bir hikâye, başarılı oynanış ve yüksek kaliteli grafikler otomatik olarak dosya boyutuna da yansırken geliştirici stüdyo yayınladığı sistem gereksinimlerinde Shadow of War’un 60GB boş yer istediğini belirtmişti.

Fakat oyunun çıkmasına üç gün kala Shadow of War’u önceden edinen bazı editörler, Steam üzerinde yazan indirme boyutlarını da paylaşmaktan geri kalmadılar. IGN editörü Dan Stapleton, Twitter üzerinden yayınladığı görsellerle oyunun Steam üzerinde 97.7GB, Playstation 4 Pro üzerindeyse 63.93GB indirme boyutu olduğunu gösterdi. Dahası ilk gün yamasıyla birlikte indirme boyutlarının da artabileceği söylendi.

 

 

Middle-earth: Shadow of War Mobil İçin Çıkacak! OYUN Middle-earth: Shadow of War Mobil İçin Çıkacak!
05:43 Middle-Earth: Shadow of War - Yeni Nemesis Sistemi
Middle-Earth: Shadow of War - Yeni Nemesis Sistemi
Middle-earth: Shadow of War'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı OYUN Middle-earth: Shadow of War'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

ETİKETLER: Middle-earth Shadow of War Shadow of War çıkış tarihi

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Office 2016 Office 2016
Office 2016 Microsoft Office 2016, ofis programları paketi arayanların işini kolaylaştıracak. ÜCRETSİZ
Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2010 Microsoft en çok tercih edilen ofis yazılımı Microsoft Office'in 2010 versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Daha hızlı, daha etkili, daha kolay iddialarıyla yola çıkan Office 2010 internetle daha entegre çalışan bu sürümüyle işl DENEME SÜRÜMÜ
Counter Strike Global Offensive Counter Strike Global Offensive
Counter Strike Global Offensive Dünyanın en prestijli oyun yapımcılarından birisi olan Valve’ın efsanevi oyunlarından birisi olan Counter-Strike’ın yeni oyunu Counter-Strike Global Offensive sonunda çıkışını yaptı.
Office 2013 Office 2013
Office 2013 Microsoft'un yeni office yazılımı Office 2013 Windows 8 ile birlikte geldi. DENEME SÜRÜMÜ
Windows 10 Windows 10
Windows 10 Windows 10 indirerek bilgisayarınızı en güvenli ve yüksek performanslı şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
City Car Driving City Car Driving
City Car Driving City Car Driving, kendinizi gerçekten araba sürüyormuş gibi hissedeceğiniz oldukça eğlenceli ve etkileyici bir araba simulasyonu oyunudur.
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
League of Legends League of Legends
League of Legends League of Legends internet üzerinden gerçek oyuncularla çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz DotA benzeri gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. ÜCRETSİZ
Call Of Duty 2 Call Of Duty 2
Call Of Duty 2 Büyük heyecan fırtınasının devamı... DENEME SÜRÜMÜ

YORUMLAR