Middle-earth: Shadow of War İçin 100 GB İndirmeye Hazır Olun

Yakın zaman sonra piyasaya sürülecek Monolith Productions’ın yeni oyunu Middle-earth: Shadow of War’un indirme boyutunun Steam üzerinde 97.7GB, Playstation 4 Pro’da ise 63.93GB olduğu ortaya çıktı.

Monolith, geliştirdiği Orta Dünya temalı MOBA oyununun başarısız olmasının ardından beklenmedik şekilde Middle-earth: Shadow of Mordor isimli bir başka oyunla daha karşımıza çıkmıştı. 2014 yılında yayınlanan oyun, barındırdığı benzersiz mekanikler ve başarılı oynanışıyla beğeni toplamış, aldığı yüksek puanlarla kendine hayran bırakmıştı.

İlk oyunda Orta Dünya hikayesinin kıyısından köşesinden geçen Monolith Productions, E3 sırasında duyurduğu Shadow of War ile birlikte bizleri hikâyenin derinliklerine götüreceğinin sinyallerini verirken, ilk oyundaki başarılı mekanikleri koruyacağını da söylemişti.

İyi bir hikâye, başarılı oynanış ve yüksek kaliteli grafikler otomatik olarak dosya boyutuna da yansırken geliştirici stüdyo yayınladığı sistem gereksinimlerinde Shadow of War’un 60GB boş yer istediğini belirtmişti.

Fakat oyunun çıkmasına üç gün kala Shadow of War’u önceden edinen bazı editörler, Steam üzerinde yazan indirme boyutlarını da paylaşmaktan geri kalmadılar. IGN editörü Dan Stapleton, Twitter üzerinden yayınladığı görsellerle oyunun Steam üzerinde 97.7GB, Playstation 4 Pro üzerindeyse 63.93GB indirme boyutu olduğunu gösterdi. Dahası ilk gün yamasıyla birlikte indirme boyutlarının da artabileceği söylendi.

Shadow of War might be the single biggest download (at launch) I've ever seen. A lot is 4K video, plus a TON of uruk voice acting. pic.twitter.com/QqaZCX9oFi