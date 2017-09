Middle-earth: Shadow of War Mobil Platformlara Çıktı

Yüzüklerin Efendisi dünyasını seven oyuncular tarafından dört gözle beklenen Middle-earth: Shadow of War'un Android ve iOS versiyonu, uzun süren beta testlerinin ardından bugün itibarıyla yayınlandı.

2014 yılında yine Monolith Games tarafından geliştirilen Shadow of Mordor, yıllar sonra Orta Dünya'yı tekrar oyun sektörüne taşımış ve kullandığı yenilikçi mekaniklerle herkesten tam not almayı başarmıştı. Vücudunu bir elf lordu olan Celebrimbor'un ruhu ile paylaşan ranger Talion'ın hikayesini oynadığımız oyun, The Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi serileri arasında yer alan bir dönemde geçiyor ve bizlere daha önce çok görme şansı bulmadığımız bir tarafı anlatıyordu.

Bir önceki oyunun devamı niteliğinde olan Shadow of War'un ise Nemesis sistemi gibi yenilikleri bir adım daha ileriye götürerek ve hikayenin daha da içine girerek geliştirildiği söylenmişti. Bizlere Balrog gibi tanınmış karakterleri de göstermekten çekinmeyen ve PC, Playstation 4 ve Xbox One için asıl çıkışını gerçekleştecek olan oyunun Android ve iOS sürümleri bugün yayınlandı.

Mobil platformlar üzerinde uzun süredir beta testinde olan Middle-earth: Shadow of War, bugün itibarıyla Android ve iOS kullanıcılarının tamamına ücretsiz olarak açıldı. Ana oyundaki çoğu özelliği kullanan ve sizlere gerçek bir Middle-earth deneyimi vaat eden oyunu denemek içinse hemen aşağıdaki indirme bağlantısını takip edebilirsiniz.