Migren Ağrılarını Anında Kesen İlaç Üretildi

Migren, baş ağrısına ve kimi zaman görme bozukluklarına yol açabilen, bazen saatler bazen de günlerce sürebilen bir tür hastalık. Ağrıya tutulan kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen Migren için halihazırda kullandığımız ilaçlar Migren’i iyileştirmek yerine ağrıyı kesmek gibi önleyici tedaviler sunuyorlar; ancak FDA tarafından onaylanan yeni bir ilaç, Migren ağrısını hemen kesme vaadinde bulunuyor.

Migren tedavisi zor hastalıklar arasında yer alıyor. Bazı insanlar Migren ağrısını nadir olarak yaşıyor olsalar da bazıları kronik olarak bu ağrılardan muzdaripler ve düzenli olarak ağrılarla başa çıkmaya çalışıyorlar. Aşırı ışığa maruz kalmaktan karbonhidrat açısından zengin yemekler yemeye kadar birçok şey Migreni tetikleyebiliyor.

Pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç Yönetimi Kurumu (FDA), sadece yetişkinlerde kullanılabilecek ve Migreni tedavi etme amacı güden ubrogepant isimli ilacın ticari olarak satışını onayladı. Ubrelvy isimli şirket tarafından geliştirilen ilacın, FDA’dan onay alan ve Migren ağrılarını hemen geçirmeye odaklanan ilk ilaç olduğu belirtildi.

1,400 yetişkin üzerinde yapılan testlerde ilacın yararlı olduğu görülürken, ilacın çok kısa süre içerisinde satışa çıkacağı duyuruldu.

