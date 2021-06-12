Sağlık Bakanlığından Migren Ataklarını Önleyen 2 Aşıya Onay!

Sağlık Bakanlığı, migren ataklarını önleyen iki aşıya onay verdi. Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Necdet Karlı, migren ve söz konusu aşılara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Karlı tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Migren Ataklarını Önleyen Aşılara Onay Verildi

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre migrenin çok sık görülen bir baş ağrısı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Necdet Karlı, Dünya Sağlık Örgütünün migreni 50 yaş altında kadınlarda en çok engelliliğe neden olan hastalıklar arasında birinci sırada gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de 50 milyon yetişkin nüfusun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karlı, "25 milyonu kadın. Bu kadınların 6 milyonunda migrene rastlanıyor. 3 milyon da migrenli erkek bulunuyor. Hatta 4’te üçü yani yaklaşık 7.5 milyon kişi ayda 4 gün ve daha fazla baş ağrısı çekiyor" dedi.

Daha önce koruyucu tedavi uygulandığını yani ağrının gelmesini ilaçla engellemeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Karlı, "Ancak bu ilaçların hiçbiri migrenin esasına yönelik ilaçlar değildi. Kimi kalp, kimi tansiyon, kimi epilepsi gibi başka hastalıklar için üretilmiş ilaçlardı" şeklinde konuştu.

Vücuttaki CGRP'ın migrende ağrının ortaya çıkmasına neden olan bir molekül olduğunu söyleyen Prof Dr. Karlı, bu moleküle karşı bir antikor geliştirildiğini söyledi. Bu antikorun iki çeşidinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karşı, bir tanesinin molekülün kendisine karşı, diğerinin ise molekülün bağlandığı noktaya karşı bir antikor olduğunu belirtti.

İki antikor çeşidinin de etkinliğinin etkinliğinin aynı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karlı, bu iki antikorun CGRP molekülünün etkinliğini engellediğini, bu sayede ağrının oluşmasının önlendiğini ve migren ataklarının ortaya çıkmadığını ifade etti.

Onay alan aşılara ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Necdet Karlı, "Etkinlikleri yüzde 60-80’lerde ve de önemli bir yan etkisi yok. Tarih boyunca ilk kez migrene karşı bir ilaç üretilmiş oldu. Dünyada üç yıl önce kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ise iki ay önce onay aldı" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: