Milyonlarca Kişiyi Etkileyen Migrenin Nedeni Açıklandı

Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişiyi etkileyen migrenin nedeni belli oldu. Doktor Leo Galland, migren rahatsızlığının hangi nedenden dolayı meydana geldiğini açıkladı. Dr. Galland tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Migrenin Nedeni Nedir?

Yapılan bir çalışmadan örnek vererek migrenin sebebini söyleyen Dr. Galland, "Gerçekten de etkileyici bir konu. Bu konuda gördüğüm en iyi çalışmalardan birinin Türk araştırmacılar tarafından yapıldığını ve Türkiye’de yayınlandığını söylemek isterim. Gıda alerjisini incelemişler. Kaynak şu anda elimin altında değil. Araştırma yapılalı uzun zaman olmuş, belki 20-25 sene. Kan tahlili yaparak gıda alerjisini incelemişler. Daha sonra kontrollü bir şekilde migrenden mustarip insanları kan tahlillerine göre özel bir diyete ya da bir tür plasebo diyete başlatmışlar” dedi.

Dr. Galland, yaptığı açıklamada, “Diyet yapan insanların migrene bağlı sıkıntılarında kayda değer bir iyileşme gözlenmiş. Bu durum, çocukluk çağı migreni için özellikle önemli. Migren sorununuz çocukluğunuza dayanıyorsa, migrenleri tetikleyen şey, yüzde 80-90 ihtimalle alerjidir. Bu bağlantı, çocuğun alerjik olduğu gıdayı yemesiyle migren gelişimi arasında 48 saate kadar uzayabilen bir gecikmenin yaşandığını tespit eden Alman bir araştırmacı tarafından ortaya konuldu” ifadelerini kullandı.

Doktor, “Eğer bu bir alerjik reaksiyonsa, migrenin yaşanması neden bu kadar uzun sürmüştü? Gıda alerjisinin, bağırsakta bir değişikliğe yol açtığı bulundu. Gıda alerjisinin yol açtığı enflamasyon, bağırsağın geçirgen olmasına neden olmuştu. Bakteri, gıda ve bazı yabancı maddelerle dolu bağırsağın içeriğiyle vücudunuzu ayıran bağırsak duvarı, çok iyi korunur" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: