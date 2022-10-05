Migros, Elektrikli Otomobiller İçin Şarj İstasyonu Açıyor

Otomobil sektörü gerek ülkemizde gerek Dünya'da yavaş yavaş elektrikli araçlara geçişini sürdürürken, ülkemizde bu konuda somut adımlar da TOGG ile birlikte atılıyor. Otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara geçiş sürecinin yanı sıra pek çok marka da şarj istasyonu ve pil gibi konularda bu otomobillere hizmet verme amacı güdüyor.

Bu girişimlerden biri de Migros'tan geliyor. Şarj istasyonu konusunda pek çok yatırıma bir yenisi daha ekleniyor. Migros, yapmış olduğu açıklama ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na şarj istasyonu açabilmek adına başvuruda bulunduğunu belirtti.

Migros, Migros Ticaret A.Ş. Adı Altında Şarj İstasyonlarını Açıyor

Migros bu alana 4.500.000 TL bütçe ayırdığını ve kurulan şirketin adının Migros Ticaret A.Ş. olduğunu da belirtti. Şirketin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvurular yapılacaktır. Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4.500.000 TL olacaktır."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.