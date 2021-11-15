Migros Yeni Mobil Alışveriş Deneyimi Sunuyor: Mkolay Kantin

Migros yeni mobil alışveriş deneyimi için Mkolay Kantin isimli bir hizmet geliştirdi. Alışveriş sürecini çok pratik hale getiren yeni hizmet, özellikle yoğun tempoda çalışan kişilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Migros Yeni Mobil Alışveriş İçin Mkolay Kantin'i Tasarladı

Süpermarket zinciri Migros, müşterilerin, seçili Migros mağazalarında alışveriş yaparken ürünlerin barkodunu akıllı telefonlarındaki uygulama ile okutup, ödemesini 30 saniyede jet kasalardan yapabilmesini sağlayan MKolay deneyimine ek olarak, MKolay Kantin isimli yeni hizmeti duyurdu.

MKolay Kantin, çalışan müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için mesai saatlerinde ve kendi iş yerleri içerisinde ihtiyaç duydukları ürünlere kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. Müşteriler, alışverişlerini Migros Money uygulaması içinde yer alan MKolay ile gerçekleştirebilir.

Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, çalışanların alışverişlerini akıllı telefonları üzerinden MKolay uygulaması ile temassız yapabildiğini söyledi.

Öncü ve inovatif uygulamalar ile müşterilere kusursuz ve çağın ötesinde bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yatırımlararını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Tatlıcı, yenilikçi vizyon ve güçlü dijital altyapı ile yakın zamanda, çalışan müşterilerimizin günlük çalışma temposunda hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir formatı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kerim Tatlıcı, müşterilere fiziksel Migros mağazalarında kendi akıllı telefonlarını kullanarak, ürün barkodlarını okutarak ve kasaya gitmeye gerek kalmaksızın toplam alışveriş tutarını takip edebilme olanağı sunan MKolay deneyiminden yola çıkarak MKolay Kantin formatını geliştirdiklerini ifade etti.

Tatlıcı, "Çalışan müşterilerimiz için özel olarak tasarladığımız MKolay Kantin’de, müşterilerimize akıllı telefonlarına indirebilecekleri Migros Money uygulamasında yer alan MKolay ile temassız alışveriş imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, çalışanların günlük çalışma temposunda hayatlarını kolaylaştıran personelsiz mağaza formatı ile müşterilere yeme-içme ve farklı günlük ihtiyaçlarını mesai saatlerinde ve kendi iş yerlerinde kolaylıkla karşılayabildikleri belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre MKolay Kantin hizmetinde MoneyPay entegrasyonu ile birlikte müşteriler mobil uygulama üzerinden ödeme adımını da tamamlayabilecek. Tatlıcı, bu entegrasyon sayesinde müşterilerin tek uygulama üzerinden MoneyPay hesaplarındaki cüzdan bakiyesi veya hazır limitle ya da kredi kartları ile ödemelerini yapabileceğini söyledi.

Yapılan alışverişin e-arşiv faturesının SMS ile müşteriler ile paylaşılacağını ifade eden Tatlıcı, "Bu geliştirme ile tamamen mobil bir alışveriş deneyimini müşterilerimize sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" sözlerine yer verdi.