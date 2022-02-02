Migros’ta ‘Online Doktor Görüşmesi’ Satılmasına Hapis Cezası

Türkiye’nin en büyük alışveriş marketlerinden biri olan Migros, geçtiğimiz senelerde ‘Online Doktor Randevusu’ ile tepki çekmişti. 2020 yılında çevrimiçi bir şekilde ürünlerini satışa çıkardığı ‘Sanal Market’te Anadolu Vakfı’nın kurduğu Anadolu Sağlık Merkezi hastanelerinde doktor görüşmesi satan Migros hakkında dava açıldı.

Migros’un online olarak sattığı sanal doktor görüşmeleri arasında; uzman hekim, psikolog, diyetisyen ve tıbbi danışmanlık hizmetleri bulunuyordu. Sert eleştirilerin hedefinde yer alan Migros, daha sonra bahse konu olan ürünlerini satıştan kaldırdı. Ancak İstanbul Tabip Odası, ‘Online Doktor Görüşmesi’ ile ilgili olarak şikayette bulundu.

1 Ay 25 Gün Hapis Cezası Verildi

Migros’un 2 sene önce böyle bir olayı Sanal Market üzerinden gerçekleştirmesi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenen ‘aracılık yasağı’nı ihlal ettiği ve hekimlik meslek itibarını zedelemeye yönelik bir satış işlemi olarak değerlendirildi. Olay hakkında İstanbul Tabip Odası, o dönem ilgili departman yöneticisi hakkında dava açmıştı. İstanbul Anadolu Savcılığı nezdinde açılan dava bugün sonuçlandı.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi, ilgili departman yöneticisinin böyle bir kanuni yetkisi olmamasına rağmen hekimlere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak suretiyle üzerine atılı 6023 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği sabit bulundu.

Sanık hakkında 6023 sayılı kanunun 64/1. maddesi uyarında mahkûmiyet kararı verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezada indirim uygulandı ve departman yöneticisine 1 ay 25 gün hapis cezası verildi.