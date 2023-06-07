Migros Sanal Market'ten Yapay Zekalı Yeni Reklam!

Migros Sanal Market, müşterilerine en iyi market deneyimini yaşatarak alışverişi kafada bitirmelerini sağlıyor. Bu deneyimi fiyat iletişimi ile birleştirmek isteyen Migros Sanal Market, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekâyı iletişimin merkezine taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan reklam, tüm dünyada konuşulan yapay zekâyı kullanarak insanların dikkatini çekti.

Yapay Zekâlı Migros Sanal Market Reklamı

Migros Sanal Market, inovatif duruşunu iletişimden üretime, teslimattan müşteri deneyimine kadar her alanda gösteriyor. Süt ve süt ürünlerinden et, balık, tavuk, sebze ve meyvelere kadar tüm ürünlerinin tazeliğine büyük önem veren market zinciri, bu yüzden teslimat sırasında kesintisiz soğuk zincir sağlayarak en iyi teknolojileri kullanıyor.

Migros Sanal Market, müşterilerinin alışverişte özgür hissetmelerini sağlamak için 40.000’den fazla ürünü müşterilerine sunarken, günümüzün popüler teknolojisi yapay zekâları da sistemine ve reklamına dâhil etmesi şimdiden büyük ilgi gördü.

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