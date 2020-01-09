Migros, Slikon Vadisi ile İşbirliği Yapacak

Migros, Slikon Vadisi'nde yer alan teknoloji şirketleri ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Migros Slikon Vadisi İle El Sıkıştı

Migros, Maxitech ile Silikon Vadisi'nde iş birlikleri geliştirecek. Maxitech, Migros'un Ar-Ge projelerinde ve perakende sektörü ile ilgili çözümler geliştirmede yardımcı olacak. Yapay zeka, blokzincir, yazılım geliştirme teknolojileri, nesnelerin interneti gibi konularda Maxitech destek verecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Maxitech CEO’su Burak Arık şunları söyledi:

"Silikon Vadisi’nde konumlanmamızın avantajını kullanarak, bir yandan Migros’un ihtiyaçlarına özel iş birliği fırsatlarını araştırıyor bir yandan da perakendecilik sektörü trendlerini Migros’un öncülüğünde pekiştirerek, karlılığına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Migros teknik uzmanlarını belli aralıklarla San Francisco’daki ofisimizde ağırlayıp, irtibat kurduğumuz startup’larla düzenlediğimiz çalıştaylarda çözüm ortaklığı imkanlarını yerinde değerlendiriyoruz. Bu çalıştaylar, Migros’un kendi ürün ve çözümlerini tanıtabilmesine de imkan sağlıyor. Tüm bu faaliyetler Migros’un dijital gelişimine destek olurken bir yandan da hep birlikte, Silikon Vadisi’nin büyük vizyonuna perakende alanında da tanıklık edeceğiz"

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