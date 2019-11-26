Migros'un iPhone 11 İndirimi İzdihama Yol Açtı

Migros tarafından yapılan indirimli iPhone 11 kampanyasının ardından ülke genelindeki Migros marketleri, iPhone 11 satın almak isteyen müşteriler ile doldu.

Birbirleri ile Yarıştılar

Geçtiğimiz saatlerde resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Migros, 'Müthiş Cuma' indirimleri kapsamında iPhone 11 64 GB modellerinde indirim yapacağını duyurmuştu. 26 Kasım - 29 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bu indirim kapsamında söz konusu model 5,999 TL fiyat etiketi ile normal fiyatının çok altından satışa sunulacaktı.

Bu arada söz konusu modelin resmi satış fiyatının 7,299 TL olduğunu hatırlatalım. Yani yaklaşık 1,300 TL tutarında ciddi bir indirim söz konusu. Bu indirimin birkaç gün sürmesi bir kenara, tüketiciler sabah saatlerinden itibaren sıraya girerek marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu.

Mağazaların açılması ile birlikte Türkiye genelinde bulunan pek çok 5M Migros şubesinde büyük bir yarış başladı denilebilir. Sosyal medya platformlarına, forumlara ve sözlüklere taşınan bu talep, pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Bazı market çalışanları yaşanan durumu kayıt altına altı.

Eğer söz konusu görüntülere göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.