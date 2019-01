Mike Ybarra'dan Xbox One Sahiplerine Müjdeli Haber

Konsol dünyasında Microsoft cephesinin Sony cephesine karşı büyük kozu olan Game Pass servisi, zaman geçtikçe gelişmeye devam ediyor. 17 Ocak 2019 tarihinde eklenmiş olan We Happy Few ve The LEGO Movie Videogame sonrasında, yarın Middle-Earth: Shadow of Mordor ve Saints Row: The Third oyunları da Game Pass servisine merhaba diyecekler. Geçtiğimiz sene boyunca eklenen yüz on altı kadar yapımı düşününce, bu sene için tabii ki daha da heyecanlanıyoruz. Ancak öte yandan, kafamızda bir de bir soru işareti yok değil: "Game Pass servisi tekrardan zamlanır mı?" Ancak tedirgin olmaya gerek yok. Game Pass servisi bu yıl içinde zam haberiyle gündeme gelmeyecek.

Hatırlayacağınız üzere Game Pass servisi faaliyete geçtiğinde, ülkemizde aylık abonelik için 30 TL, yıllık abonelik için ise 180 TL ödememiz gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde Microsoft tarafından yapılan zam ile ülkemizde aylık abonelik 60 TL olurken, yıllık abonelik ise 440 TL gibi normalin üstü bir fiyata fırlamıştı. Önümüzde yine koskoca bir yıl var. Bu koskoca yıl boyunca Crackdown 3, Gears 5 ve adı muhtemelen Forza Motorsport 8 olacak yeni Forza Motorsport oyunu da dahil olmak üzere sürüsüne bereket oyun, Game Pass servisine eklenmeye devam edecek ama buna karşın ufukta herhangi bir zam görünmüyor. En azından Vekil Başkan Mike Ybarra tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa durum bu yönde.

Twitter kullanıcısı MrMidLifeCrysis, bu yıl içerisinde Game Pass servisinin aylık aboneliğinin $15 olacağını tahmin ettiğine yönelik bir paylaşımda bulundu. Ybarra'nın buna cevabı ise fazla gecikmedi ve bu tahmininin yanlış olduğunu söyledi.

You predict wrong. — ⌨️🖱Mike Ybarra🎮 (@XboxQwik) 17 Ocak 2019

Bu tabii ki bizler için mutluluk verici bir haber oldu. Bu yıl boyunca kafamızı meşgul edecek bir zam gelişmesi olmayacak. Umarız gelecek yıllarda da herhangi bir zam haberiyle karşılaşmayız.