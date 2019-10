Mike Ybarra, Microsoft ile Yollarını Ayırdı

Bu ayın başlarında SIE Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden'ın ayrılık haberinden sonra bir ayrılık haberi de Microsoft cephesinden geldi. Şirketin önemli isimlerinden olan Mike Ybarra, yirmi yılın ardından yazılım devi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mike Ybarra Microsoft bünyesine 2000 yılında Sistem Mühendisi olarak katılmıştı. 2002 yılında OEM Bölümü'nde Kıdemli Yönetici olan Ybarra, 2006 yılında Windows 7 için Windows Ürün Yönetimi Genel Yöneticisi, 2009 yılında Xbox LIVE Genel Yöneticisi, 2011 yılında Xbox Stüdyoları Ortak Stüdyo Yöneticisi, 2014 yılında Xbox Program Yönetimi Şirket Başkan Yardımcısı ve son olarak 2017 yılında da Xbox LIVE, Xbox Game Pass ve Mixer Şirket Başkan Yardımcısı konumuna yüksekmişti.

Yapılan duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden "Microsoft'taki 20 yılın ardından, sıradaki maceramın zamanı geldi. Xbox'ta güzel bir yolculuk olmuştu ve gelecek parlak. Xbox Takımı'ndaki herkese teşekkürler, başardığımız her şeyden gurur duyuyorum ve sizin için en iyisini diliyorum. Benim için sırada ne olduğunu yakında paylaşacağım (çok heyecanlıyım)!" yorumunda bulundu Ybarra ve devam etti. "En önemlisi bütün destekleri için dost oyunculara ve büyük hayranlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Oynamaya devam edin ve sizi yakında çevrimiçi görmeyi umut ediyorum!"

Most importantly I want to thank all of you fellow gamers, and our great fans, for all the support. Keep gaming and I hope to see you online soon!” 2/2 #gamers https://t.co/1eK6p7ppYe