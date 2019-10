Mike Ybarra'nın Yeni Adresi Blizzard Entertainment Olacak

2000 yılından bu yana Microsoft çatısı altında çalışan ve Xbox LIVE, Xbox Game Pass ve Mixer Şirket Başkan Yardımcısı pozisyonunda olan Mike Ybarra, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama neticesinde yazılım devi ile yollarını ayırmıştı. Twitter hesabı üzerinden yayınladığı veda mesajının içeriğinde de kendisi için sırada neyin olduğuna dair detayları yakın bir zaman içerisinde paylaşacağını dile getirmişti.

Yaklaşık iki haftalık bir süreden sonra, Ybarra beklenen haberi verdi. Yine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Mike Ybarra, 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Blizzard Entertainment bünyesine katılacak.

I'm very happy to announce I'm joining @Blizzard_Ent as Exec. Vice President and GM starting 11/4 (will be at #blizzcon!). We will work with all our energy to serve gamers with incredible content and experiences. I can't wait to be part of this team. #lucky #humble #gamers #serve pic.twitter.com/kZ8dRuF3pe