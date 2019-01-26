Mikro İnsansız Kara Aracı Türkiye'de Üretilecek

Sivil ve askeri güvenlik çözümleri geliştiren OFM Mühendislik, mikro insansız kara araçlarının üretimi için ABD'li bir firmayla iş birliği yaptığı açıklandı. Türk savunma sanayisinde, insansız kara aracı teknolojisiyle çeşitli ürünler geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çok yönlü çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Türk savunma sanayisinde çeşitli boyutlarda insansız kara aracı geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik arayışlar üzerine harekete geçen OFM Mühendislik, kurduğu iş birliğiyle sahada 5 binden fazla kullanıma ulaşan bir mikro keşif robotunu Türkiye'de üretmeye hazırlanıyor.

Robot Kritik Taktiksel Bilgiler Sağlayacak!

OFM Genel Müdürü Fuat Mörel, AA muhabirine, saldırı ve olağanüstü olayların yapılar ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi ve Ar-Ge çalışmalarının ürünü PADMER'in sahada aktif olarak kullanılmaya başlandığını dile getiren Mörel, ayrıca Türkiye'de ihtiyaç duyulan bazı teknolojilerin kazanılmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

OFM Genel Müdürü, son dönemde mikro insansız kara araçlarıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatının belirli ihtiyaçlarının ortaya çıktığına işaret etti ve bu konuda Savunma Sanayii Başkanlığının da çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.

Fuat Mörel, "Biz de bu kritik teknolojinin ülkemize kazandırılmasıyla ilgili ABD menşeli bir firmayla Türkiye'de yerli katkıyla imalatın yapılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz ve son aşamaya geldik. İlerleyen aşamada ortaya yerli ve milli bir ürünün çıkması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

Robotun özelikleri hakkında açıklamalarda bulunan Mörel, "Bu robot 9 metreden beton zemine düşmeye ve 36 metre mesafeye atılmaya dayanıklı bir robot. Bu darbelere karşın tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebiliyor. Yapı içinden anlık görüntü ve ses aktarımı yapabiliyor. Güvenlik güçleri anlık durumsal farkındalığa sahip olacaklar. Bu robot sayesinde operasyonlardaki olası olumsuzlukların engelleneceğini değerlendiriyoruz." sözlerinde bulundu.

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