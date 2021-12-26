Mikroplastik ile Bağırsak Hastalığı Bağlantısı İlk Kez Ortaya Çıktı

Bilim adamları bu hafta mikroplastikler ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) arasında ilginç bir ilişki olduğunu bildirdi. Araştırmacılar, IBD teşhisi konanların dışkılarında sağlıklı kontrollerden belirgin şekilde daha fazla mikroplastik seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Araştırmacılar, bulguların IBD'de nedensel bir rolü olduğunu öne sürebileceğini veya IBD'li kişilerin bağırsaklarında mikroplastik toplama olasılığının daha yüksek olduğunu gösterebileceğini söylüyor.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ile karıştırılmaması gereken inflamatuar bağırsak hastalığı; zayıflatıcı, kronik ve karmaşık bir sindirim rahatsızlığıdır. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki ana formda bulunur ve her ikisi de sindirim sistemi boyunca hasar veren iltihaplanma ile karakterizedir.

Mikroplastikler ve bağırsak hastalığı bağlantısı

Çin'deki Nanjing Üniversitesindeki araştırmacıların mikroplastikler hakkındaki meraklandıran son araştırması, çevreye yayılan ve yavaş yavaş bozunan plastiğin küçük parçaları ele alıyor.

İnsanlar sürekli olarak mikroplastiklere ve taşıdıkları hormonu bozan kimyasallara maruz kalıyor. Bu maruziyetin, insan ve hayvan sağlığına zarar verdiği yaygın olarak kabul edilse de bu zararların gerçekte ne olduğu konusunda araştırmalar halen devam etmekte.

Bir teori, bağırsaklarımız da dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde iltihaplanma riskine neden olabileceği veya bunu artırabileceği yönünde.

Araştırmacılar, Çin genelinde IBD teşhisi konmuş 52 kişiden alınan dışkı örneklerine baktılar ve benzer demografik faktörlere sahip 50 sağlıklı insanla karşılaştırdılar. Ekip, IBD'si olanların dışkılarında kontrol grubuna göre ortalama olarak önemli ölçüde daha yüksek mikroplastik seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Plastikler ve IBD semptomları arasında gerçek bir neden-sonuç bağlantısı olması kesinlikle mümkün. Ancak yazarlar, plastikler ve IBD arasındaki bağlantının diğer yöne de gidebileceğini belirtiyor. IBD hastalarının hasarlı bağırsaklarının, yedikleri yiyecek ve sudan sindirim sisteminden geçerken vücutta daha fazla mikroplastik birikmesine bir şekilde izin verebileceğini savunuyor.

Yazarlar, bu araştırmanın yalnızca mikroplastikler ve IBD gibi sindirim sorunları arasındaki bağlantı hakkında daha fazla çalışma ortaya çıkarmayı amaçlaması gerektiğini söylüyor.

Ancak ne yazık ki, üretim sürecimizde sistematik değişiklikler olmadan, mikroplastiklere maruz kalmayı azaltmak için tek bir kişinin yapabileceği çok az şey var.

Yine de ilginç bir şekilde mevcut çalışma, daha fazla şişe su içtiğini, daha fazla paket yemek yediğini ve toza daha sık maruz kaldığını bildiren kişilerin her iki grupta da daha yüksek mikroplastik seviyelerine sahip olduğunu buldu.