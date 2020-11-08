3 Boyutlu Yazıcıda Mikroskobik Star Trek Uzay Gemisi Ürettiler

Hollanda'daki bir üniversitede fizikçilerden oluşan ekip, mikroskobik Star Trek uzay gemisi üretti. Star Trek'ten Intrepid sınıfı yıldız gemisi USS Voyager'ın mikroskobik versiyonu 3 boyutlu olarak yazdırıldı, peki bilim adamları neden buna ihtiyaç duyuyor?

Leiden Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mikro yüzücülerin hareketlerini ve etkileşimlerini anlamak için 15 mikrometre (0,015 milimetre) uzunluğundaki minyatür Voyager uzay gemisi yazdırdı. Bilmeyenler için mikro yüzücüler, kimyasal reaksiyonlar yardımıyla çevreleriyle etkileşime girerek sıvı içinde bağımsız olarak hareket edebilen küçük parçacıklardır.

Çalışmanın araştırmacılarından biri olan Samia Ouhajji CNN'e verdiği röportajda, "Sentetik mikro yüzücüler üzerinde çalışarak biyolojik mikro yüzücüleri anlamak istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Bu çalışma, ilaçları insan vücudunda istenen yere ulaştıran mikro robotlar gibi yeni ilaç dağıtım araçlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir."

Hollandalı bilim adamları bir 3D yazıcı kullanarak, tekne ve uzay gemisi de dahil olmak üzere her türlü mikro yüzücüyü yazdırabileceklerini keşfettiler. Bu, mikro yüzücülerin şeklinin hareketi üzerindeki etkisini bulmalarına yardımcı olabilir. Birçok insan neden Star Trek uzay gemisi şeklinde bir mikro yüzücü yazdırıldığını anlamasa da, araştırmacı şöyle anlatıyor:

"Projenin son haftasında, istediğimiz herhangi bir şekli basabileceğimize söz verdim. Büyük bir Star Trek hayranı olarak USS Voyager'ı seçtik. Ayrıca yazdırabileceğimiz şekil türlerinin neredeyse sınırsız olduğunu da göstermek istedik."

Sentetik olarak geliştirilen bu mikro yüzücüler, atık suyu arıtmak veya vücuda ilaç vermek için nasıl kullanılabileceğini anlamaya yardımcı olacak. Ayrıca bu deney, bilim insanlarının sperm ve bakteri gibi biyolojik yüzücülerin vücutta nasıl hareket ettikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak.

Leiden Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, yapay mikro yüzücülerle ilgili araştırmanın parçası olarak mikroskobik 3D yazıcılarını bir dizi farklı şekillerle test ediyorlar. Daha önce basit küresel şekiller geliştiren 3D yazıcı, şimdi ise sarmal, römorkör, yıldız gemisi Voyager ve hatta tuhaf lolipop görünümlü mekanizmalar basabiliyor. Peki ya siz mikro Star Trek uzay gemisini nasıl buldunuz?