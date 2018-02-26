Milano'yu Drone Mankenler Salladı

Teknoloji istisnasız her alanda kullanılabilir. Biz de buna karşı değiliz ancak geçtiğimiz gün öyle bir yerde teknoloji dokunuşuna şahit olduk ki, eminim sizler de garipsememizi mazur göreceksiniz.

Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Dolce & Gabbana defilesinde, yeni tasarım çantaları drone'lar sundu. Yok gerçekten şaka yapmıyorum, biz de isterdik karşınıza bir Victoria Secret mankeni haberiyle çıkmak ancak malum burası Tamindir. Yoksa bize ne Dolce'den Gabbana'dan...

Drone teknolojisi son sürat gelişiyor. Postacılıktan tıbba çok sayıda alanda kullanımı yaygınlaşan drone'lar, artık alıştık bizi şaşırtmaz diyorduk ki hiç de sandığımız gibi olmadı. İşte mankenliğe soyunan drone'ların o görüntüleri:

Hayır bu teknolojileri önce fabrika işçilerini işsiz bıraktı, yetmedi hasta bakıcıların işlerini elinden almaya başladı, o da yetmedi kasiyerlere kadar gitti iş. Peki sorarım size sevgili teknoloji dünyası, mankenlerden ne istediniz? Bu kadar da robotlaşmaya ne gerek vardı? Yazık değil mi onca güzelim genç kıza?