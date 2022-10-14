Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC Çıkış Tarihi Belli Oldu

PlayStation'ın exclusive politikasındaki değişim Marvel's Spider-Man oyunlarıyla devam ediyor. İlk defa Horizon Zero Dawn ile başlayan proje kapsamında birçok klasik Sony oyunu PC'ye port edildi. PlayStation'ın PC oyuncularına sunduğu son oyunlar Marvel's Spider-Man serisi olacak.

İlk defa 2018 yılında oyuncularla buluşan Marvel's Spider-Man, yarattığı açık dünya deneyimi ve klasik Spider-Man aksiyonuyla kullanıcılardan büyük beğeni toplamıştı. Daha sonrasında ise devam oyunu olarak görülen Marvel's Spider-Man: Miles Morales oyunu sunuldu. 2020 yılında çıkış yapan oyun, 2 yıllık exclusive sürecinden sonra PC için tekrar çıkış yapacak.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Çıkış Tarihi ve Fiyatı

İlk oyunun üzerine inşa edilmiş gibi duran Miles Morales, başlangıçta DLC paket olarak düşünülmüştü. Daha sonrasında ise ayrı bir oyuna dönüştürüldü. Insomniac tarafından geliştirilen eser, PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biriydi. Benzer zamanlarda çıkan Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyonundan ilham alan oyun, alıştığımız "mahallemizin örümcek adamı" hikayesine yeni bir bakış getirmesi sayesinde ilgi gördü.

Peter Parker'ın yerine güçlerini yeni kazanmış bir siyahi çocuk olan Miles Morales'in hikayesine odaklandığımız oyun, serinin ilk oyunuyla aynı evren ve zaman diliminde geçiyor. Aynı zamanda hikayeyi geliştiren bazı özel sahneler de bulunuyor.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 18 Kasım tarihinde çıkacak. Steam ve Epic Games Store üzerinde satılması beklenen oyun 499 TL fiyat etiketine sahip olacak.