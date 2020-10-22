Miley Cyrus Uzaylılar Tarafından Kovalandığını Söyledi!

Interview dergisinden moda tasarımcısı Rick Owens, popüler şarkıcı Miley Cyrus ile röportaj gerçekleştirdi. Röportaj esnasında Miley Cyrus uzaylılar tarafından kovalandığını iddia etti. Cyrus tarafından yapılan açıklama insanların şaşırmasına neden oldu.

Miley Cryus Uzaylılar Tarafından Kovalandığını İddia Etti

Interview dergisinden moda tasarımcısı Rick Owens, popüler şarkıcı Miley Cyrus ile bir röportaj yaptı. Hannah Montana isimli Disney dizisindeki Hannah Montana rolü ile tanınan Miley Cyrus, röportaj esnasında oldukça enteresan bir açıklamada bulundu. Cyrus tarafından yapılan açıklama insanların şaşırmasına neden oldu.

Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı Miley Cyrus, röportaj sırasında geçmişte bir tür UFO tarafından kovalandığını iddia etti. Ünlü şarkıcı, kovalama esnasında bir uzaylı ile göz göze geldiğini ifade etti. Cyrus, bir uzaylı ile göz göze geldikten sonra bu durumdan çok etkilendiğini ve hatta bir daha kesinlikle eskisi gibi gökyüzüne bakamadığını söyledi.

Yaptığı açıklama ile beraber insanları adeta şaşkına çeviren Miley Cyrus uzaylılar tarafından kovalandığı olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşımla San Bernardino'dan geçerken bir çeşit UFO tarafından kovalandım" şeklinde konuştu. "Ne gördüğümden oldukça eminim" ifadelerini kullanan Miley, söz konusu olayın gerçekleştiği gün karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu madde aldıklarını ve kullandıklarını söyledi.

Gördüğü UFO'nun uçan bir kar küreğine benzediğini ifade eden popüler şarkıcı, UFO'nun sarı renge sahip olduğunu ve parladığını belirtti. Miley Cyrus, Interview dergisinden moda tasarımcısı Rick Owens'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uçtuğunu ben de arkadaşım da gördük. Yolda başka birkaç araba daha vardı ve onlar da bakmak için durdular, bu yüzden gördüğüm şey gerçekti. Esasında kendimi hiç tehdit altında hissetmedim, fakat uçan nesnenin önünde oturan bir varlık gördüm."

Açıklamaları ile çok sayıda insanın şaşırmasına neden olan Cyrus, "Bana baktı ve göz teması kurduk ve bence aslında beni sarsan buydu, tam olarak anlayamadığım bir şeyin gözlerine baktım. Bu beni beş gün kadar sarstı. Beni mahvetti. Artık gökyüzüne aynı gözle bakamam. Geri gelebileceklerini düşündüm" dedi.