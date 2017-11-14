Milletvekilleri, Yurt Dışında Bedavaya Konuşacak

Milletvekilleri, Meclisin yeni sanal sabit telefon uygulaması ile yurt dışında bulunduğu ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme gerçekleştirebilecek.

Milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığınca yeni kurulan telefon santralinin sanal sabit telefon uygulamasının milletvekilleri ve idari teşkilat yöneticileri tarafından kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Karara ilişkin gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İnternete bağlandığınızda TBMM santrali üzerinden kurum içindeki ve dışındaki erişilebilirliği artıracak bu lisanslı uygulamayla, yurt içi ve yurt dışından kendi makam telefonunuz yanınızda gibi tüm özellikleri ücretsiz kullanabileceksiniz. Böylece misafir bulunduğunuz ülkenin GSM operatörü üzerinden değil, TBMM santrali üzerinden bedelsiz görüşme imkanınız olacaktır.

Tarafınızdan santralimizin bu özelliğinin kullanılmak istenmesi ve dilekçe ile başvuru halinde, telefon işletme birim personeli, cep telefonlarının işletim sistemine göre kullanıcı isimleri ve yetkilendirme işlemlerini müteakip, cep telefonu uygulamasının kurulmasında yardımcı olacaklardır"

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