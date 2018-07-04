Milletvekillinden Britanya Hükumetine Blockchain Çağrısı

İngiltere Parlamentosu mensubu Eddie Hughes, yayınladığı bir yazıyla birlikte hükumetin Baş Block Zinciri Görevlisi atamak suretiyle blok zinciri teknolojilerini desteklemesi gerektiğini söyledi. Milletvekili, yeni teknolojinin desteklenmesinin İngiltere’ye önemli katkılar sunabileceğini dile getirdi.

Britanya Hükumeti bir süredir ulusal veri sistemlerini blok zinciri teknolojisiyle yeniden tasarlayarak daha güvenli hale getirmeyi tartışıyordu. Bu tartışmalara yeni önerilerle destek olmak isteyen Walsall Milletvekili Eddie Hughes, yayınladığı bir makaleyle birlikte hükumet yetkililerine blok zinciri çağrısı yaptı.

Devletin blok zinciri teknolojilerine destek vermesi gerektiğini söyleyen milletvekili, bütün yatırımları ve çalışmaları denetleyecek bir Şef Blok Zinciri Görevlisi atanmasını önerdi. Göreve tanınmış birinin atanmasıyla birlikte konuya olan ilginin arttırabileceğini söyleyen vekil, böylece Birleşik Krallık merkezli blok zinciri girişimlerinin dünyadaki muadilleriyle yarışabilecek konuma geleceklerini söyledi. Devlete bağlı kurumların da yeni teknolojiye uyum sağlamak adına girişimlerde bulunması gerektiğini anlatan Eddie Hughes, herhangi bir kurumun bu sayede yüzde bir dahi verimlilik arttırmasının ülke için yararlı olacağını sözlerine ekledi.

Önerilerine girişimcilerin desteklenmesi gerektiği fikriyle devam eden Hughes, hükumetin kendine bir hedef belirlemesi ve hedefi tutturmak adına yatırım yapmaya başlamasıyla birlikte ortaya daha sağlıklı sonuçlar çıkabileceğini belirtti.