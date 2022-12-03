Milli Dikey Atım Lançer Sistemi Hisar ile İlk Testini Gerçekleştirdi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin iki önemli firmasından ROKETSAN ve Deniz Kuvvetleri ortaklığında üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Hisar hava savunma füzesini kullandığı ilk testten başarıyla ayrıldı.

2023 yılı içerisinde geliştirilme sürecinden çıkarılması planlanan MİDLAS, TCG İstanbul'un silah envanterine dahil edilecek.

MİDLAS Dışa Bağımllığı Azaltacak

ASELSAN ve HAVELSAN ortaklığıyla 2018 yılında Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyon projesi dahilinde Mark 41 sistemlerinin ambargoya maruz kalmasının ardından MİDLAS, ordunun gündemine girdi.

Yaklaşık olarak 5 yıllık geliştirme sürecinin ardından ordu envanterine girmeye hazır olan MİDLAS'ların Türk Deniz Kuvvetleri için TF-2000 gemilerinde de kullanılması planlanıyor.

MİDLAS'ın envantere dahil edilmesiyle birlikte Türkiye, kendi gemisinde, kendi lançeri ve hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline gelecek. MİDLAS projesinin ülke savunmasında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağı düşünülüyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, MİDLAS projesinin SSB önderliğinde Deniz Kuvvetleriyle ortak çalışma çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. İkinci, projenin önemine dair aşağıdaki yorumları kaydetti: