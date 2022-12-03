Milli Dikey Atım Lançer Sistemi Hisar ile İlk Testini Gerçekleştirdi
ASELSAN ve HAVELSAN ortaklığıyla geliştirilen MİDLAS, Hisar ile ilk atışını gerçekleştirdi. Yakında envantere girecek. İşte detaylar!
Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin iki önemli firmasından ROKETSAN ve Deniz Kuvvetleri ortaklığında üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Hisar hava savunma füzesini kullandığı ilk testten başarıyla ayrıldı.
2023 yılı içerisinde geliştirilme sürecinden çıkarılması planlanan MİDLAS, TCG İstanbul'un silah envanterine dahil edilecek.
MİDLAS Dışa Bağımllığı Azaltacak
ASELSAN ve HAVELSAN ortaklığıyla 2018 yılında Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyon projesi dahilinde Mark 41 sistemlerinin ambargoya maruz kalmasının ardından MİDLAS, ordunun gündemine girdi.
Yaklaşık olarak 5 yıllık geliştirme sürecinin ardından ordu envanterine girmeye hazır olan MİDLAS'ların Türk Deniz Kuvvetleri için TF-2000 gemilerinde de kullanılması planlanıyor.
MİDLAS'ın envantere dahil edilmesiyle birlikte Türkiye, kendi gemisinde, kendi lançeri ve hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline gelecek. MİDLAS projesinin ülke savunmasında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağı düşünülüyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, MİDLAS projesinin SSB önderliğinde Deniz Kuvvetleriyle ortak çalışma çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. İkinci, projenin önemine dair aşağıdaki yorumları kaydetti:
"Bundan önce yurt dışından almış olduğumuz dikey atım lançer sistemlerini milli olarak üretmek üzere yola çıktık. İlk atışımızı bu hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bu, gerçekten Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini göstermesi açısından çok önemli bir başarıydı. Bu başarıdan sonra İSTİF sınıfı fırkateylerin ilki olan TCG İstanbul gemimize Milli Dikey Atım Sistemi yerleştirilecek ve orada başarıyla kullanılacak."
-ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci
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