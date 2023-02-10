Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den LGS ve YKS Açıklaması Geldi!

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem, Türkiye'yi derin bir yasa boğdu ve deprem 10 şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Mevcut rakamlarda 18.342 ölü, 74.242 yaralı olduğu açıklanan depreme dair tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Ayrıca devlete bağlı kuruluşlar da Türk halkının gelecek süreçte olacaklardan minimum etkilenecekleri şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları 100 saati aşkın süredir devam etmekte ve gelecekleri merak edilen öğrencilerle ilgili ilk açıklama da dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelmişti. NTV canlı yayınına bağlanan Bakan Özer, deprem bölgelerindeki öğrencilerden 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacağını aktarmıştı.

LGS ve YKS'de 2. Dönem Konuları Yer Almayacak

Ayrıca dileyen öğrencilerin istedikleri zaman çevre illerden başka okula nakil isteminde bulunabileceğini belirten Bakan Özer, konuya dair yeni bir gelişmeyi de bugün duyurdu.

Bu yıl liseye geçiş için girilen LGS ve üniversiteye geçiş sınavı YKS'ye girecek öğrencilerin 2. dönem konularının hiçbirinden sorumlu tutulmayacaklarını açıkladı. Konuya dair Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde: