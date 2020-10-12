Milli Eğitim Bakanı'ndan Ücretsiz Tablet Açıklaması

Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim açıklamasında bulundu.

Ziya Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Selçuk açıklamasında "Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bugün açılmış bulunuyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı açıklamasının devamında "Gidişata bakıp, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu tedbirlerimizi alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Ben buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum." cümlelerine yer verdi.

Ücretsiz Tablet Dağıtımı Açıklaması

Ziya Selçuk ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili de şunları söyledi:

"Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar"

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Ülkemizde Son Durum

11 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 335.533 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.837'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.411 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 294.357 olarak açıklandı.