Okullar yüz yüze eğitim için hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara talimat verdi. İşte detaylar.

Ziya Selçuk Talimat Verdi: Okullarda Gerekli Kontroller Yapılacak

Yüz yüze eğitim kademeli olarak 21 Eylül'de anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgi 81 ilin Millî Eğitim Müdürü ile video konferans yöntemiyle sahadaki son durumu değerlendirdi.

Toplantıda Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmaları değerlendirildi. Dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleri ve "Okulum Temiz Belgesi" belgelendirme süreçleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakâr ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.