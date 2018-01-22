Milli Elektronik Postanın Maliyeti Belli Oldu

Uzun süredir teknik çalışmaları sürdürülen milli e-posta ve güvenli mesaj sistemi için ilk maliyet hesaplandı. Yapılan haberlerde devlet kurumlarında kullanılması ön görülen e-posta sisteminin 2 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

Birkaç yıldır Türkiye’nin kendi elektronik posta sistemini üretmesi gerektiğine dair süren tartışmalar, yakın zaman önce sonlanmış ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milli sisteme dair ilk detayları paylaşmıştı. Yapılan açıklamanın ardından sürdürülen çalışmalar nihayete ulaştı ve 2018 yatırım programları arasında milli e-posta sistemine de yer verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması zorunlu hale getirilecek olan, vatandaşların ise isteklerine göre katılabilecekleri yerli e-posta sistemi için 2018 yılı yatırım programında çeşitli bilgiler yer aldı. Programda, sistemin 2018’in sonuna kadar tamamlanabileceği söylenirken, bu on iki aylık süreçte 1 milyon Türk Lirası harcanmasının planlandığı kaydedildi. 2019 yılı içerisinde de yine 1 milyon TL harcama yapılmasının ardından milli e-posta sisteminin kullanılabilir hale geleceğinin altı çizildi.

Özellikle kamu kurumlarında ihtiyaç haline gelen e-posta sistemine dair Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan şöyle bir açıklama yapmıştı: “E-posta özellikle iletişim anlamında çok önemli bir platform oldu. Buradaki en önemli olay şu. Bir e-posta attığınızda ülke dışına çıkıyor, dünyada belli yerleri dolaşıp, öyle gideceği yere varıyor. Dolayısıyla Türkiye dışında birilerinin bu e-postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var. Ayrıca bundan kaynaklı çok ciddi paralar ödeniyor, bu anlamda da ciddi tasarruflar sağlamış olacağız. Bu ülkemiz için bu sektörde yapacağımız çok önemli bir iş olacak. Proje Türk mühendislerin çalışması. Kamu ve özel sektör bu projeyi birlikte yapıyor.” Kurulacak olan milli e-posta sisteminin ismi ise çalışmaların olgunlaşmasının ardından belirlenecek. Bunun için anket ve yarışma düzenlenerek, isim önerilerinin halka sorulması planlanıyor. 2018 yılında milli e-posta servisinin yanı sıra kamunun veri güvenliğinin sağlanabilmesi için, kripto cihazlarına da yatırım yapılacak. Halen kamu kurumları, veri iletişiminde daha güvenli adım atabilmek için kamunet sanal ağını kullanıyor. Bu sistemde, veri iletişimi kurumlar arası internete kapalı olan daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak, siber güvenlik riskleri minimize ediliyor. Kamunun ortak uygulamaları için uygun altyapı da oluşturulabiliyor. Bu ağın daha güvenilir olması için de veri trafiğini şifreleme özelliğine sahip 150 kripto cihazı alınması planlanıyor. Cihazlar, 2018 ve 2019 yılları içinde alınacak. İlk yıl 4 milyon TL’lik, 2019 yılına gelindiğinde ise 5 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alınacak. Böylece toplam 9 milyon 950 bin liralık kripot cihazı alımı yapılacak.”