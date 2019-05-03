Milli Gemisavar Füzesi ATMACA, IDEF 19’da Görücüye Çıktı

İstanbul’da devam eden 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF) en dikkat çeken silahlarından birisi de ATMACA oldu. Milli gemisavar füzesi, 250 kilometre menzile ulaşabiliyor.

10 yıldır üzerinde titizlikle çalışılan milli gemisavar füzesi ATMACA’nın ilk test görüntüleri geçtiğimiz yılın kasım ayında yayınlanmıştı.

30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IDEF 19’un en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan ATMACA, su üzerindeki hedefleri yok etmek üzere gemiden ateşlenerek 250 kilometre menzile ulaşabiliyor.

RF arayıcı başlığını ASELSAN’ın, atış kontrol sistemini ArMerKom’un, data-link donanımını ise METEKSAN’ın yaptığı milli gemisavar füzesi, 6 metre uzunluğunda ve 800 kilogram ağırlığında.

ATMACA ile ilgili açıklamalarda bulunan bir ROKETSAN yetkilisi, "ATMACA, ABD yapımı Harpoon’lardan daha etkili. Bununla bir uçak gemisi bile batırabiliriz. Yeter ki hassas noktasından vurabilelim” dedi.

ATMACA, seyir halindeyken hedef güncellemeye izin veren bir teknolojiye sahip. Bu sayede ATMACA, bir düşman gemisine doğru fırlatıldıktan sonra görev iptali yapılıp başka bir gemiye yönlendirilebiliyor.

Buna ek olarak, aynı TÜBİTAK-SAGE üretimi seyir füzesi SOM’da olduğu gibi, hedefe yaklaştığı zaman daha yüksek bir irtifaya çıkarak hedef gemiye 'tepeden' dalış yapabilen ATMACA, elektronik karıştırmaya karşı da yüksek düzeyde korumalı.