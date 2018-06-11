Milli Helikopterimiz T625’in Motoru İlk Kez Ateşlendi!

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, milli helikopterimiz T625’in yerli motor geliştirme projesinde çekirdek motorun imalatının tamamlandığını ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen T625, özgün tasarımıyla son yılların en dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

IDEF 2017 kapsamında ilk kez görücüye çıkan milli helikopterimiz, sınıfındaki en gelişmiş helikopterden bir tanesi. Öyle ki, Türkiye’nin batısından doğusuna yakıt ikmali yapmadan uçabilecek olan T625, hem askeri hem de sivil kullanımda çok önemli bir yere sahip olacak.

Özgün Helikopterimiz T625’e yerli motor geliştirme projesinde, motorun ana kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/qil99HG377 — SSM (@SavunmaSanayii) 10 Haziran 2018

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin özgün tasarımlı ilk helikopteri T625’e yerli motor geliştirme projesi kapsamında çekirdek motorun ön prototip imalatının tamamlandı. İlk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, motorun insan hava araçlarında da kullanılabileceği bilgisi paylaşıldı.

1400 shp gücünde ve tip sertifikasına sahip olan özgün ve milli motor, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştiriliyor. Motor, T625’in yanı sıra ATAK ve ATAK-2 helikopterlerinde de kullanılacak.