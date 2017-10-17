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Milli İnsansı Robotumuz Seri Üretime Geçiyor

akın soft robot
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen teknoloji
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Konya'da bulunan bir ticari yazılım firması olan Akın Soft'un "milli insansı robotlar" üreteceği fabrikanın açılışı 4 Kasım'da yapılacak.

Şirketin verdiği bilgiye göre, söz konusu robotlarla ilgili en çok beklenti ev kadınlarının günlük işlerinde yardımcı olup olamayacağı hakkında.

Temeli 2 yıl önce atılan Akın Robotix fabrikası yaklaşık 11 bin metre karelik bir alana kurulu. Bulunduğu arazide 2 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasında artık seri üretime geçtiklerini kaydeden firma sahibi Özgür Akın, birçok konuda hizmet verebilen 16 çeşit robot modeli üretmeyi planladıklarını söyledi.

Özgür Akın, tamamen yerli ve milli üretim olarak montajı yapılacak söz konusu robotların tüm parçaları firmanın kendi laboratuvarlarında tasarlanmış. Yapay zeka ile tamamen bütünleşmiş olan robotlar insan gibi hareket edebiliyorlar, koku, görme ve tanıma gibi sensörlerle donatılmışlar.

Üretim tesisleri 4 Kasım'da hizmete girecek olan fabrikanın sahibi ve yöneticisi olan Akın, sosyal medyadan kendilerine ulaşan ev kadınlarının kendilerine ulaşarak robotların temizlik işlerinde kullanılıp kullanılamayacağını sorduklarını işaret ederek, "Robot şu anda ev hanımlarına hizmet edebilecek düzeye kadar geldi. Hastanelerde bile hasta bakıcı olarak görev yapabilecekler, bunun yanı sıra güvenlik görevlisi olarak da çalışabilecekler." dedi.

Robotların maliyetleri hakkında da konuşan Akın, “Dışarıdan alınan bir ürünün üçte biri fiyatlarına ülkemizde robotları üreteceğiz ve bu ödeyeceğiniz miktar yine ülkemizde kalacak. Milli sermayemizde kalacak para kendi mühendislerimizin maaş olarak bize geri dönecek. Dolayısıyla üretim konusunda da yaptığımız araştırmalardan bir tanesini söyleyeyim. Sadece bir parçanın maliyeti yani robotun bir uzvunun maliyeti 10 bin ile 15 bin lira arasında dünya piyasasında satılırken, biz onu 500- 600 TL gibi çok uygun maliyetlere üretmeye başladık." şeklinde konuştu.

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