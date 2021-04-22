Milli İnsansız Savaş Uçağının İlk Uçuşu İçin Tarih Verildi!

Milli İnsansız Savaş Uçağının ilk uçuşu ne zaman gerçekleşecek? Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Milli İnsansız Savaş Uçağının İlk Uçuşu Ne Zaman Yapılacak?

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şirketin yürüttüğü projeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. AA'daki habere göre Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik" dedi.

Yerli insansız savaş uçağının ilk uçuşuna dair önemli bilgiler paylaşan Bayraktar, "Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız" şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar, Instagram hesabı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasına ilişkin görüntülü bir açıklama gerçekleştirdi. F-35'lerin verilmiyor olmasının bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğini söyleyen Bayraktar, açıklamasına şu sözler ile devam etti: