Milli Muharip Uçak ile İlgili Beklenen İlk Tarih Geldi

Yerli otomobil ile iglili detaylar ortaya çıkmışken Milli Muharip Uçak ile ilgili de yeni açıklamalar geldi. TR Motor Genel Müdürü Osman Dur’un açıklamalarına göre 2026-2027 gibi uçak motorunun ilk kez çalıştırılması bekleniyor.

Osman Dur’un açıklamalarına göre motor çalışmaları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından yapılıyordu. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından TR Motor AŞ’nin kurulması ile motor çalışamaları TR Motor’a geçti. Şimdilerde ise TAI, Milli Muharip Uçağı’nın platformunu tasarlıyor. Hatta uçağın “mock up”ı yani modeli de sergileniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak olan Milli Muharip Uçak'ın motor üretimi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Dur, bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor ekiplerinin Milli Muharip Uçak'la ilgili nasıl bir fonksiyon istenildiği üzerine; SSB ve TAI 'nin ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunda dörtlü çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Motor tasarımı için TR Motor’da yaklaşık 80 mühendisin çalıştıını belirten Dur, 2026-2027 gibi uçağın motoru ilk kez çalıştırıldıktan sonra test çalışmalarının başlayacağını, sonrasında ise 2029 gibi uçağın yerli motor ile uçacağını açıkladı.

Osman Dur’un açıklamalarına göre teknoloji konusunda zafiyet oluşturacak bir bilgi eksikliği de bulunmuyor. İnsan kaynağı anlamında sorun yaşamadıklarını ifade eden Dur, savunma sanayisi ve havacılık üzerine çalışmak isteyen gençlerin ise yüksek lisans, tez, staj aşamalarında havacılık motorları ile ilgilenen firmalarla çalışmalar yapmalarını öneriyor.