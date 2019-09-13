Milli Muharip Uçak'ın Birebir Modeli TEKNOFEST'te Yer Alacak

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tanıtımı geçtiğimiz aylarda Fransa’da gerçekleşen Paris Air Show’da yapılmıştı. MMU’nun birebir modeli Türkiye’de ise ilk defa 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde görülebilecek. Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile 2030’lu yıllardan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri’nde F-16 yerine kullanılması planlanan 5. nesil uçakların hazırlanması amaçlanıyor.

MMU ile birlikte festivalde GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET de boy gösterecek. Ayrıca HÜRKUŞ Eğitim Uçağı’nın uçuş gösterileri de festival kapsamında seyredilebilecek.

TEKNOFEST kapsamında tanıtılacak olanlar sadece hava araçları olmayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin hazırlamış olduğu “Operasyon Atak” isimli oyun da festivalde tanıtılacak. Mobil oyun olarak tasarlanan Operasyon Atak, mobil uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, MMU Projesi ile ilgili olarak "Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin yeni nesil gençlerinin eseri olacak" açıklamalarında bulundu.