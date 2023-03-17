Milli Muharip Uçak Piste Çıkıp Motor Çalıştırdı!
Uzun zamandır ilk uçuşu beklenen Milli Muharip Uçak ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uçak piste indirildi ve motorları çalıştırıldı. İşte detaylar!
Türkiye'nin uzun zamandır beklenen Milli Muharip Uçak projesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Proje takvimi iki yıl erkene alınan ve bu yıl içerisinde havalandırılması beklenen Milli Muharip Uçağın ilk pist denemesinde motorunun çalıştığına dair görseller ortaya çıktı.
Bugün savunma sanayii basını tarafından paylaşılan görseller, Milli Muharip Uçağın ilk pist denemesinde motorunun çalıştığını gösteriyor. Milli Muharip Uçak için paylaşılan mevcut takvime göre ilk uçuş tarihi Ekim 2025 olarak belirtilse de TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti.
Milli Muharip Uçağın İlk Uçuşu Yakın
Türkiye'nin kendi imkânları ile geliştirdiği bir savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak projesi ile ülkemiz, diğer ülkelerden savaş uçağı satın almak yerine, kendi savaş uçaklarını üretebilecek bir konuma gelmeyi hedeflemekte.
Projenin ilk adımı olan Milli Muharip Uçak tasarım çalışmaları 2010 yılında başlamıştı. Projenin tamamlanması için 10 yıllık bir süre planlandı ancak proje takviminde zamanla değişiklikler oldu ve bu yıl içerisinde Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.
Milli Muharip Uçak Uçuş Tarihi Öne Çekildi
Geçtiğimiz haftalarda prototip görsellerin ortaya çıkmasıyla birlikte kısa sürede basının odak noktası haline gelen Milli Muharip Uçak tarafında sevindiren gelişmeler yaşanıyor.
YORUMLAR