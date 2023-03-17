Milli Muharip Uçak Piste Çıkıp Motor Çalıştırdı!

Türkiye'nin uzun zamandır beklenen Milli Muharip Uçak projesinde sevindiren bir gelişme yaşandı. Proje takvimi iki yıl erkene alınan ve bu yıl içerisinde havalandırılması beklenen Milli Muharip Uçağın ilk pist denemesinde motorunun çalıştığına dair görseller ortaya çıktı.

Bugün savunma sanayii basını tarafından paylaşılan görseller, Milli Muharip Uçağın ilk pist denemesinde motorunun çalıştığını gösteriyor. Milli Muharip Uçak için paylaşılan mevcut takvime göre ilk uçuş tarihi Ekim 2025 olarak belirtilse de TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti.

Milli Muharip Uçağın İlk Uçuşu Yakın

Türkiye'nin kendi imkânları ile geliştirdiği bir savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak projesi ile ülkemiz, diğer ülkelerden savaş uçağı satın almak yerine, kendi savaş uçaklarını üretebilecek bir konuma gelmeyi hedeflemekte.

Projenin ilk adımı olan Milli Muharip Uçak tasarım çalışmaları 2010 yılında başlamıştı. Projenin tamamlanması için 10 yıllık bir süre planlandı ancak proje takviminde zamanla değişiklikler oldu ve bu yıl içerisinde Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.