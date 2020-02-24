Milli Muharip Uçak Projesi Kapsamında Yıldırım Test Merkezi Kurulacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında Türkiye’de ilk kez Yıldırım Test Tesisi kurulacak. Tesis sayesinde hava platformları, yıldırım etkilerine karşı yurt dışındaki tesislere ihtiyaç duyulmadan test edilebilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile Hızal LTD arasında imzalanan sözleşme ile kurulacak olan Yıldırım Test Tesisi’ndeki laboratuvarlarda uçak, helikopter, insansız hava aracı platformları, alt sistemleri, bileşen malzemeleri yıldırımların doğrudan ve dolaylı etkilerine karşı test edilecek. Tesiste bin volttan milyon voltlara varan darbe gerilimleri üretebilecek kapasitede olan test cihazları bulunacak.

Normalde askeri platformların yıldırım testleri yurt dışında yapılırken Yıldırım Test Tesisi sayesinde bu testlerin ülkemizde yapılması mümkün olacak. Tesis sayesinde ekonomik anlamda maliyetlerin düşürülmesi hedeflenirken aynı zamanda kritik ve stratejik tasarımlarda gizlilik sağlanmış olacak. Ayrıca tesiste uzman mühendis ve teknisyenler de yetiştirilecek.

Yıldırım Test Tesisi’nde Yüksek Gerilim Yıldırım Direkt Etkileri Test Laboratuvarı, Yüksek Gerilim Yıldırım Dolaylı Etkileri Test Laboratuvarı ile birlikte çeşitli test odaları, kontrol odaları, atölye ve destek birimleri ile personel alanları da yer alacak.

Yüksek Gerilim Test ve Ölçüm Cihazları ve Danışmanlık Hizmetleri de dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet veren Hızal LTD, tesisteki laboratuvarların yüksek gerilim ve yüksek akım jeneratörleri ile birlikte test ölçüm sistemlerinin tasarımı ve üretiminden sorumlu olacak. Aynı zamanda firma çeşitli konularda eğitim de verecek.

Milli Muharip Uçak'ın yıldırım kaynaklı olarak hasar görmesini engelleyecek ve ekipman arızalarının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan Yıldırım Test Tesisi'nin 2022'de tamamlanması planlanıyor.