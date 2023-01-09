Milli Muharip Uçak Uçuş Tarihi Öne Çekildi

Geçtiğimiz haftalarda prototip görsellerin ortaya çıkmasıyla birlikte kısa sürede basının odak noktası haline gelen Milli Muharip Uçak tarafında sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Hatırlayacağınız üzere uçağın 2025 yılında uçması bekleniyordu.

Ancak bugün gelen bir açıklamaya göre Milli Muharip Uçak, 2023'ün sonunda uçar hale gelecek. Uçağın ilk test uçuşu ise 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Uçuş Tarihi İki Yıl Öne Çekildi!

Türkiye'nin jet motorlu ilk savaş uçağı hakkında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, "2025 yılında uçmasını planlıyorduk. ama beklenenden önce tamamlandı. 2023'ün sonunda uçacak." dedi.

Beşinci nesil savaş uçakları arasında yerini almaya hazırlanan Milli Muharip Uçak'ın 2030 yılında devreden çıkarılacak olan F-16'ların yerine TSK envanterine alınması bekleniyor.

Hava-hava ve hava-yer muharebelerinde yine Türkiye'de üretilen füzeler yardımıyla kullanılabilecek olan Milli Muharip Uçak'ın üretilmesiyle birlikte Türkiye, kendi jet motorlu beşinci nesil uçağını üretebilen sayılı ülkeler arasına adını yazdıracak.