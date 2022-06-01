Milli Piyango Yakında İkinci El Otomobil Çekilişlerine Başlayacak

Geçtiğimiz yıllarda Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi kazananlara nakit ödeme sağlanan şans oyunlarının lisans hakları özel sektöre devredilmişti. Bu nedenle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü artık eşya üzerinden piyangolara yönelmeye karar verdi. Bu kapsamda Milli Piyango, talihlilere eşya, telefon, tatil vb. hediyelerin yanı sıra artık ikinci el otomobil de vermeyi planlıyor.

Devir sonrası karşılığı nakit olmayan piyangolara yönelen İdare, karar olarak eşya piyangolarını tercih etti. Söz konusu bu düzenleme ile birlikte çalışmaların altyapısı hazırlandı. Haziran 2021'de başlayan eşya piyangosu çekilişlerinde 11 farklı eşyanın çekilişi gerçekleştirildi. Bunlar arasında tatil, oyun bilgisayarı, motosiklet ve akıllı saat gibi birbirinden farklı ödüller bulunuyordu.

Piyango ile İkinci El Otomobil Kazanmak Artık Mümkün

Mevcut uygulamaya göre piyangosepeti internet sitesi üzerinden elektronik eşya piyangosu bileti satın alınarak çekilişlere katılınılabiliyor. Vatandaşların market hediye çeki, tatil, oyun bilgisayarı vb. eşyaların yanı sıra artık ikinci el otomobil için de çekilişlere katılma imkânı bulunuyor.

Çekilişlerde türüne göre bilet tutarları da mevcut. Tercih tamamen kullanıcıya kalırken, piyangosepeti'nin yanı sıra otoloto üzerinden de ikinci el otomobil çekilişleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, gerçek veya tüzel kişiler sahip oldukları ikinci el araçları ikramiye olarak sağlayabilecekler.