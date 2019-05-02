Milli Savaş Uçağı, İlk Kez Paris Air Show'da Sergilenecek

Türk savunma sanayi tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi olan Milli Muharip Uçağı’nın birebir ölçülerdeki modelinin, ilk kez Paris Air Show 2019’da sergileneceği belirtildi.

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Projesi'nde bütün altyapı tesislerini kurarak ilerlediklerine işaret etti.

Milli Muharip Uçak Projesi'ni “En büyük projemiz” olarak nitelendiren Kotil, “Bunu bitirdiğimizde Türkiye, teknolojik olarak ABD, Rusya ve Çin'den farkım yok diyebilir” ifadelerini kullandı.

Şu anda beş helikopter projesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kotil, "5 yıl sonra dünyada 4-5'inci büyük helikopter üreticisi oluruz. 400 civarında helikopter mühendisimiz var, bunu büyütüyoruz” dedi.

"Ne kadar özgün ürün yapsak da Boeing ve Airbus'a küçük bir civata yapmayı bırakmayacağız. Bu süreçlerden çok şey öğrendik” diyen Kotil, TUSAŞ'ı TUSAŞ yapan uçak parçası üretimini sürdüreceklerini vurguladı.

İki NATO müttefiki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında adeta bir yılan hikayesine dönen F-35 projesi ile ilgili sorulara da cevap veren Kotil, "F-35 programının parçasıyız. Türkiye'nin siparişi, sayı olarak ikinci sırada bunu herkes değerlendirsin” dedi.

Washington yönetimi nisan ayı başında F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı.

Kaynak: AA