Milli Savaş Uçağı Süper Bilgisayara Emanet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yüksek mühendislik hesaplamaları isteyen Milli Muharip Uçak TF-X ve Hürkuş projelerinde kullanılmak üzere süper bilgisayar satın aldığını açıkladı.

Çeşitli havacılık ihtiyaçlarını karşılamak adına projeler geliştiren TAI, aerodinamik, aeroakustik, yapısal ve beka analizleri gibi yoğun mühendislik hesaplamalarında kullanılmak üzere yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kurdu. Kurulan sistem sayesinde projelerin bilimsel ve mühendislik taraflarında kullanılan yoğun hesaplamalara dayalı karmaşık problemlerin süper bilgisayar tarafından çözüleceği söylendi.

10 bin işlemci çekirdeği ve 120 bin gigabayt belleği olan bilgisayarın, sunucu sistemleri, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı özel ağ altyapısı kullanılarak bir bütün olarak çalışabildiği aktarıldı. Başta uzun süreli yoğun test aşamasında kullanılacak olan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi'nde, grafik işlemci destekli sunucuların yanı sıra analiz verilerinin saklanması için bin terabayt kapasiteli yüksek hızlı depolama birimlerinin bulunduğunun altı çizildi.

Daha önce yeni alınan bilgisayarın yarı kapasitesindeki sistemlerle çalışan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, yeni süper bilgisayarla birlikte hesaplamaların daha kısa sürede biteceğini ve işlerin hızlanacağını kaydetti.