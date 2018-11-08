Milli Savaş Uçağının Motoru İçin İlk İmza Atıldı

Türkiye’nin geliştirmekte olduğu projelerin motorlarını sağlamak adına kurulan TRMotor ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında, Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı adı altında sözleşme imzalandı. Sözleşme gereğince TR Motor şirketinin TF-X adı verilen uçağa motor geliştireceği belirtildi.

Türkiye, önce Altay projesinde sonrasındaysa Atak Helikopteri’nin satışında motorlara dair problemler yaşamış ve kendi motorlarını geliştirmek adına yatırımlarını hızlandırma kararı almıştı. Bu bağlamda 20 Nisan 2017 tarihinde sermayesinin tamamı Savunma Sanayi Başkanlığına ait olan SSTEK A.Ş, TRMotor Güç Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi ismiyle, motor teknolojileri üretecek şirketin ilk adımları atılmıştı.

Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te kurulan TRMotor, ilk hedefi olarak Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak adına motor tasarımı ve geliştirilmesine başlamıştı. Şirketin yüzde 55 ile ana hissedarı BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş’ye aitken, yüzde 35’lik kısmı TAİ’ye, yüzde 10’u ise SSTEK A.Ş’ye ait olacak şekilde bir operasyon şekli belirlenmişti.

Bugün yapılan imza töreniyle birlikte Savunma Sanayi Başkanlığı ile TRMotor arasında “Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşme” anlaşması yapıldı. İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ifadeleri şöyle: "Milli muharip uçağının motorunun yerli olması için nihai hedefimiz var. Bunun için şirket kurduk. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hakim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli. Milli muharip uçağı projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapı kapatılmış değil. Sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak bu şirketlerin yaptığı teklifler inceleniyor."