Milli Silahlı Drone Songar Göreve Başlamaya Hazırlanıyor

Türkiye tarafından geliştirilen ilk milli silahlı drone olan Songar, önümüzdeki ay itibarıyla güvenlik güçlerine yardımcı olacak.

Testler Başarı ile Tamamlandı

ASİSGUARD tarafından geliştirilen Songar isimli silahlı drone, otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegre seçenekleri ile tehlikeli operasyonların göz bebeği haline gelecek. Atış hassasiyeti için önemli bir detay olan Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü ile yapılan ilk testler başarı ile sonuçlandı.

Bu modülün temel amacından bahsetmemiz gerekirse kendi içerisinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerle elde ettiği veriyi, rüzgar hızı gibi dış çevresel faktörler ile işliyor. Yani özgün bir atış kontrol bilgisayarı görevi yaptığını söylememiz oldukça olası.

Konu hakkında açıklama yapan ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, 60-100-150 metre irtifadan yapılan atışların başarı ile sonuçlandığını ve 450 metreye kadar testlerin kademeli olarak önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti. 25 Aralık tarihinde envanterlere girmesi beklenen modelin iyileştirmeleri bu sürece kadar devam edecek.

Pek Çok Şekilde Kullanılacak

Hem gündüz hem de gece operasyonlarında aktif bir şekilde kullanılabilecek olan Songar, bu noktada tehlikeli görevlerdeki riskleri en aza indirmiş olacak. Tekli veya çoklu drone sistemi ile birlikte eş zamanlı görev yapabilme yeteneğine sahip olan sistem, şunları yapabilecek: