Milli Tren Projesi İçin 19 "Sözleşmeli" Mühendis Alınacak

Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü’nün Milli Tren Projesi’nde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli mühendis alınımına ilişkin giriş sınav duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular 29 Aralık tarihi mesai bitimine kadar sürecek.
19 Sözleşmeli Mühendis:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) bağlı ortaklığı Türkiye Vagon Sanayii AŞ'nin (TÜVASAŞ) Milli Tren Projesi, 19 kişiye iş imkanı sağlayacak. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüde 5 makine mühendisi, 6 elektrik - elektronik mühendisi, 2 endüstri mühendisi, 2 metalurji - malzeme mühendisi, 2 kimya mühendisi ve 2 yazılım mühendisi alımı gerçekleştirilecek.
Başvuru Şartları:
Sınava başvuracak adaylarda aranan özellikler ise şöyle:
- 399 sayılı KHK’nin 7. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
- 2016 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almak,
- Son 5 yıl içinde YDS ve E-YDS sınavından en az C seviyesinde İngilizce bildiğini gösterir belge sahibi olmak veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği olan başka bir sınavdan denk puana sahip olmak.
Başvuru Tarihi:
Sınava başvuracak adayların 29 Aralık tarihi mesai bitimine kadar süreleri var. Başvuru formu TÜVASAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.
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