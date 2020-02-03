Milli Uçak Gemisi TCG Anadolu Sona Yaklaşıyor

Türkiye'de üretilen en büyük askeri gemi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu, bir başka adımı daha geçti. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçak gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TCG Anadolu, liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında uzun yıllar önce planlanmasına başlanan TCG Anadolu, uçak gemisi olarak anılıyordu. Uçak gemisi olarak lanse edilmesine karşın, çok maksatlı bir gemi olan TCG Anadolu, birden fazla görevine yerine getirebilir şekilde tasarlandı.

Öncelikle TCG Anadolu, gövde uzunluğunun yeterli olmaması sebebiyle F16 tipi uçakların kalkış ve inişleri için yeterli bir deniz aygıtı değil; amacı da F16 kalkışları gerçekleştirmek değildi. Gemi, denizden çıkarma yapılması gereken koşullarda, duruma göre taşıma yapabilmesi adına tasarlanmıştı. Yine de F35-b ya da Hornet gibi dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar, TCG Anadolu üzerinde bulundurabiliyordu.

TCG Anadolu neler yapabilir?

Uçuş güvertesi 5440 metrekare olarak tasarlanan gemi, 1165 metrekare Gemi Havuzu, 2780 metre kare Hafif Yük Garajı ve Hangar ile 1410 metrekare Ağır Yük Garajı içeriyor. Bu da geminin taşıyabileceği yükü çeşitlendiriyor. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. Geminin yapabileceği operasyonlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1- TCG Anadolu, dikey imiş kalkış yapabilen 10 - 12 uçağı, uçakların yedek parçalarını ve cephanesini yüklenebiliyor.

2- Personeli koruyacak zırhlı araçlar ve personelin bizatihi kendisiyle bir tabur kuvveti taşıyabilir. Piyadenin taşınması sırasında çok sayıda zırhlı amfibi hücum aracı (zaha), mekanize çıkarma aracı (lcm), hava yastıklı çıkarma aracı (lcac), personel çıkarma aracı (lcvp) bulundurabilir. Böylece bir çıkarma sırasında ihtiyacınız olan her şey tek bir gemiye depolanmış olur.

3- TCG Anadolu, sivil görevlerde yer alabilir. Devasa gövdesiyle içerisi yüzen hastane şeklinde düzenlenebilir. Böylece herhangi bir doğal afet sonrasında yüzen hastane görevi görebilir.

TCG Anadolu ne zaman hizmete girecek?

Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin yapımına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor.

İşlerin planlanan şekilde gitmesi halinde TCG Anadolu, 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet vermeye ve aktif görevlerde kullanılmaya başlanacak.