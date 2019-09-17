Milli Uçan Araba 'Cezeri' Teknofest’te Sergilendi

Baykar tarafından geliştirilen 'Cezeri' adlı milli uçan araba, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ziyaretçilerle buluştu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) ortaya koyduğu proje vizyonu sayesinde, büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknoloji olan bu teknolojiyi, özverili bir çalışma göstererek 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde hizmete hazır hale getirdiklerini söyledi.

Şu anda sadece tek kişilik olan Cezeri’nin sonraki versiyonlarında iki ya da daha fazla kişinin taşınabileceğini belirten Yağcı, "Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Cezeri'nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağına dikkat çeken Yağcı, kısa süre sonra aracı bir saatlik uçuş kapasitesine çıkaracaklarını ifade etti.

Yağcı ayrıca, Cezeri’nin önümüzdeki dönemlerde hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğine vurgu yaptı.